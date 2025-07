Schianto in moto a Luisago | muore varesino di 33 anni A Porlezza due ragazzi in scooter in fin di vita

Luisago (Como), 17 luglio 2025 – La provincia di Como è stata funestata, fra la tarda serata di ieri 16 luglio e questa notte, da due gravi incidenti stradali, uno dei quali mortale, che hanno coinvolto tre motociclisti. Il primo si è verificato intorno alle 22,30 di ieri a Luisago. Vittima un motociclista di 33 anni originario di Gorla Minore, in provincia di Varese, e residente nel Milanese.  Il giovane si trovava in sella alla sua moto e stava transitando lungo via Risorgimento quando ha perso il controllo della due ruote schiantandosi sull’asfalto. La dinamica dell’incidente  . Fra le ipotesi prese in esame, una distrazione o forse un improvviso malore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Schianto in moto a Luisago: muore varesino di 33 anni. A Porlezza due ragazzi in scooter in fin di vita

In questa notizia si parla di: luisago - anni - schianto - moto

È morto il motociclista di 33 anni dopo il tragico incidente a Luisago - Era stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia con l’elisoccorso decollato da Como, ma purtroppo non ce l’ha fatta.

È morto il motociclista di 33 anni dopo il tragico incidente a Luisago; Schianto in moto a Luisago: muore varesino di 33 anni. A Porlezza due ragazzi in scooter in fin di vita; Luisago e Porlezza, gravissimi schianti nelle ultime ore sulle strade comasche: tre ragazzi in condizioni critiche.

Schianto in moto a Luisago: muore varesino di 33 anni. A Porlezza due ragazzi in scooter in fin di vita - A Porlezza una sedicenne e un ragazzo di 18 anni ricoverati in Neurorianimazione in prognosi riservata ... Scrive msn.com

Luisago e Porlezza, gravissimi schianti nelle ultime ore sulle strade comasche: tre ragazzi in condizioni critiche - Ieri sera un 33enne caduto dalla moto da solo a Luisago, nella notte vettura fuori strada sul Ceresio. Segnala ciaocomo.it