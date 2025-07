Immissioni in ruolo docenti | Emilia Romagna quarta per numero di assunzioni autorizzate 4.170

USR Emilia Romagna - Hanno preso avvio, e sono in corso, in Emilia-Romagna le operazioni per le immissioni in ruolo del personale docente, per l’a.s. 202526. Le operazioni si concluderanno entro il 31 luglio prossimo, fatti salvi gli scorrimenti a seguito di eventuali rinunce e le operazioni dei posti di sostegno che proseguiranno anche nel mese di agosto con assunzioni di docenti provenienti anche da altre regioni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Graduatorie ATA 24 mesi, come funzionano immissioni in ruolo e supplenze. RISPOSTE AI QUESITI - Condotto da Andrea Carlino, il Question time del 15 maggio ha visto la partecipazione di Bartolo Cozzolino, assistente amministrativo ed esperto di normativa scolastica, che ha risposto alle domande dei nostri lettori.

Decreto Scuola 2025: immissioni in ruolo anche per idonei concorsi (max 30% posti), lotta ai diplomifici, cambia importo della Carta docente, riforma Istituti Tecnici. TUTTE LE NOVITÀ - Approvato in Senato il Decreto Scuola n. 45/2025. Il testo passerà adesso al vaglio della Camera e dovrà essere approvato entro il prossimo 8 giugno.

Decreto Scuola 2025, le NOVITÀ immissioni in ruolo docenti. Idonei nelle graduatorie fino al 30%, assunzioni fino al 31 dicembre, anno di prova, concorso ed. motoria - Decreto Scuola n. 45/2025: l'art. 2 presenta "Disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma 2.

Immissioni in ruolo docenti 2025, in Emilia Romagna 4.170 posti da assegnare. Ecco la suddivisione per classe di concorso - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha ricevuto dal MEF l'autorizzazione ad assumere 48. Segnala orizzontescuola.it

Docenti, immissioni in ruolo 2025/2026: autorizzate 48.504 assunzioni a fronte di 52.885 posti vacanti - Il Ministero del’Istruzione ha pubblicato il decreto ministeriale 137 dell’11 luglio 2025, che contiene il Contingente delle immissioni in ruolo 2025/26 del personale docente della scuola statale. Secondo flcgil.it