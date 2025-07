Ha preso fuoco Silvana avvolta dalle fiamme mentre cucina | tragedia shock com’è successo

Non ce l’ha fatta Silvana Bettanini, l’85enne rimasta gravemente ustionata nella serata di martedì 16 luglio in un terribile incidente domestico avvenuto nella sua abitazione di via IV Novembre a Colombare di Sirmione, in provincia di Brescia. Le ustioni di terzo grado riportate su quasi tutto il corpo non le hanno lasciato scampo: la donna è morta all’ ospedale Civile di Brescia, dove era stata ricoverata d’urgenza in condizioni disperate. L’intera comunitĂ di Colombare è sotto choc. L’anziana viveva con il figlio Roberto, che in quel momento non era in casa. Stava preparando la cena, un gesto semplice e quotidiano, quando è stata improvvisamente travolta da una fiammata che ha incendiato i vestiti che indossava. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Ha preso fuoco”. Silvana avvolta dalle fiamme mentre cucina: tragedia shock, com’è successo

