Maglia numero 10 e rinnovo Yamal giura amore al Barcellona

Barcellona, 17 luglio 2025 – La notizia era nell'aria nelle settimane scorse, ora è arrivata anche l'ufficialità : Lamine Yamal sarà il nuovo numero 10 del Barcellona. Talento precoce, lo spagnolo è riuscito in pochissimo tempo a diventare uno dei migliori giocatori al mondo. A soli 18 anni di età , l'attaccante conta già più di 100 presenze con il Barcellona, oltre che due campionati spagnoli, una Supercoppa di Spagna, una Coppa di Spagna e un Europeo, quest'ultimo vinto da protagonista con la Spagna  nell'estate scorsa. In questa stagione, Yamal ha fatto il salto di qualità definitivo: con Raphinha e Lewandowski ha formato un tridente d'attacco tra i migliori in Europa, capace di segnare oltre 100 gol in Liga. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Maglia numero 10 e rinnovo, Yamal giura amore al Barcellona

Maglia numero e nuovo contratto : Yamal si prende il Barcellona. Farà un percorso migliore rispetto a quello di Messi?

UN NUOVO 10 A BARCELLONA Ora è ufficiale: Lamine Yamal indosserà la maglia numero dei blaugrana nella prossima stagione Ora è proprio il caso di dirlo...BAILALO ROCKY ? #LamineYamal #Barcellona

