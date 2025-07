La più grande pietra di Marte mai trovata sulla Terra venduta all’asta per 5,3 milioni di dollari

La passione per il Pianeta Rosso spopola anche nel collezionismo: la più grande pietra proveniente da Marte ritrovata sulla Terra è infatti stata venduta all’asta da Sotheby’s per la cifra record di 5,296 milioni di dollari. L’incredibile scoperta in Niger nel 2023. NWA-16788: questo il nome del preziosissimo meteorite, del peso di 24,67 kg e il cui valore era stato inizialmente stimato tra i 2 e i 4 milioni di dollari. La cifra è stata però ampiamente superata dopo quasi cinque ore di asta online, con il nuovo proprietario che ha voluto rimanere anonimo. La roccia proveniente da Marte è stata scoperta nel novembre 2023 da un cacciatore di meteoriti nella regione di Agadez, nel Sahara del Niger. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La più grande pietra di Marte mai trovata sulla Terra venduta all’asta per 5,3 milioni di dollari

In questa notizia si parla di: milioni - asta - dollari - pietra

La prima canotta di Kobe Bryant venduta all’asta per 7 milioni di dollari: solo Michael Jordan lo supera - È stata venduta per sette milioni di dollari – l’equivalente di circa 6 milioni e 100 mila euro – la prima canotta indossata da Kobe Bryant al suo esordio in Nba.

Kobe Bryant da record, la maglia dell'esordio venduta all'asta per la cifra record di 7 milioni di dollari - La divisa dell'ex stella dei Los Angeles Lakers è diventato il secondo cimelio più pagato nella storia del basket Pioggia di dollari sborsati nell'ultima asta di Sotheby's.

Freddie Mercury all’asta: la sorella recupera per quasi 3 milioni di euro alcuni dei cimeli che erano stati venduti dall’ex fidanzata. Si riapre la faida dell’eredità - Si riaccende il tema del patrimonio prezioso e immenso di Freddie Mercury. La sorella dell’artista Kashmira Bulsara (il vero nome del cantautore era Farrokh Bulsara, ndr) per la cifra di quasi 3 milioni di euro ha ricomprato alcuni dei cimeli che sono stati venduti nel 2023 alla casa d’aste Sotheby’s a Londra.

Un meteorite del peso di 24,5 chilogrammi è stato venduto da Sotheby's per la cifra record di 5,3 milioni di dollari, diventando il meteorite più costoso mai battuto all'asta. Il reperto, noto come NWA 16788, rappresenta il più grande frammento di Marte conosciut Vai su Facebook

La più grande pietra di Marte mai trovata sulla Terra venduta all’asta per 5,3 milioni di dollari; La più antica Tavola dei 10 comandamenti venduta per 5 milioni; All’asta da Christie’s il diamante rosa di Maria Antonietta: stimato tra 3 e 5 milioni di dollari.

La più grande pietra di Marte mai trovata sulla Terra venduta all’asta per 5,3 milioni di dollari - Il meteorite è stato ritrovato nel 2023 nel Sahara del Niger e pesa 24,67 kg ... Si legge su quotidiano.net

Il più grande meteorite marziano venduto a 5,3 milioni dollari - Quasi 5,3 milioni di dollari: è l’incredibile cifra a cui è stato venduto all’asta da Sotheby's a New York il più grande meteorite marziano mai rinvenuto sulla Terra, del peso di 24,67 chilogrammi. ansa.it scrive