Kessié Juve il centrocampista sempre più vicino a lasciare l’Al Ahli | i bianconeri lo monitorano con attenzione Cosa può succedere nelle prossime settimane

Kessié Juve, il centrocampista sempre più vicino a lasciare l’Al Ahli: i dettagli sul futuro dell’ex Milan. Il futuro di Franck Kessié, centrocampista classe 1996 della nazionale ivoriana, potrebbe prendere una piega inaspettata. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’ Al Ahli, club saudita con cui Kessié ha firmato nel 2022, sta considerando di cedere il giocatore durante questa finestra di mercato. Questo possibile trasferimento è legato a un rendimento non particolarmente brillante da parte del centrocampista ivoriano nella scorsa stagione, che non ha convinto a pieno la dirigenza del club arabo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kessié Juve, il centrocampista sempre più vicino a lasciare l’Al Ahli: i bianconeri lo monitorano con attenzione. Cosa può succedere nelle prossime settimane

