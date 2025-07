Lookman Inter può nascere l’idea scambio con l’Atalanta | Pio Esposito e non solo i nomi

Lookman Inter, le ultime sul futuro dell'attaccante nigeriano dell'Atalanta nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. Il mercato estivo è nel vivo, e la trattativa tra Atalanta e Inter per Ademola Lookman sta diventando sempre più intensa, con il coinvolgimento del popolo atalantino che esprime chiaramente le proprie aspettative sui social e sulle piattaforme online. Il messaggio che emerge dai tifosi è chiaro: «Volete Lookman? Benissimo, ma non bastano 40 milioni. Mettete sul piatto una contropartita importante, come Carlos Augusto o il giovane talento Pio Esposito. Solo così possiamo cominciare a ragionarci».

