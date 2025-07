Conte | Candidiamo Francesca Albanese al Nobel per la pace – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 17 luglio 2025 "Israele sta calpestando tutti i diritti, ora anche a Damasco, ed il governo continua a stare zitto, ma ora il governo va oltre, siete complici di chi sanziona chi difende i valori della nostra Costituzione e mi riferisco a Francesca Albanese, funzionaria dell'Onu che sta facendo il suo dovere, racconta con scrupolo e coraggio quello che sta avvenendo e cosa succede? Viene perseguitata e si minacciano sanzioni come per i giudici della corte penale internazionale che fanno il loro dovere. Meloni non dice nulla per difendere una cittadina italiana. Noi candidiamo Francesca Albanse al Nobel per la pace". 🔗 Leggi su Open.online

