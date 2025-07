Bonifica Parmense Chiara Miodini nuova dirigente dell’Area tecnica

 Nuovo incarico in Bonifica Parmense: la presidente Francesca Mantelli ha confermato la nomina di Chiara Miodini come nuova dirigente dell’Area tecnica – Settore progettazione esecuzione nuove opere. Miodini, ingegnere civile e in Bonifica dal 2019, opererà al fianco di Daniele Scaffi, l’altro. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: bonifica - parmense - chiara - miodini

Fossa Parmigiana (Busseto-Polesine Zibello), interventi della Bonifica Parmense essenziali per la sicurezza del territorio - Gli eventi alluvionali, caratterizzati da piogge sempre più violente hanno causato, nell’autunno scorso, fenomeni franosi molto rilevanti nell’areale e lungo gli argini della canalizzazione Fossa Parmigiana, importante arteria irrigua e di scolo della Bassa parmense nei comuni di Busseto e.

Fossa Parmigiana, interventi della Bonifica Parmense per la sicurezza del territorio - Gli eventi alluvionali, caratterizzati da piogge sempre più violente hanno causato, nell’autunno scorso, fenomeni franosi molto rilevanti nell’areale e lungo gli argini della canalizzazione Fossa Parmigiana, importante arteria irrigua e di scolo della Bassa parmense nei comuni di Busseto e.

Bonifica Parmense, via agli sfalci dei canali consortili per un milione di euro - Al via il servizio di sfalcio dei canali consortili nel territorio di pianura: la Bonifica Parmense, coadiuvata anche da personale esterno, interverrà grazie all'ausilio di 16 mezzi fra escavatori e trattori, dotati di trincia e benna falciante, nel primo periodo in calendario, quello.

#BonificaParmense, Chiara Miodini nuova dirigente dell’Area tecnica @BonificaPR Vai su X

Bonifica Parmense, Chiara Miodini nuova dirigente dell’Area tecnica; Concluso il maxi-intervento Pnrr della Bonifica Parmense: Canale Ottomulini già in funzione; Gestione virtuosa e uso sostenibile della risorsa idrica: la filiera di Focus Acqua si apre alla scuola.

Abitato medievale rinvenuto durante lavori di Bonifica Parmense - Abitato medievale rinvenuto durante lavori di Bonifica Parmense Se ne conosceva l'esistenza ma nessuno riusciva a localizzarlo BOLOGNA , 22 gennaio 2025, 15:18 ... Lo riporta ansa.it

Bonifica Parmense: irrigazione soddisfatta nell’anno nero della ... - Richiesta irrigua soddisfatta anche nella stagione 2022 – nonostante le criticità di un’annata che, secondo le rilevazioni idro- Riporta parma.repubblica.it