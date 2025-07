Da Di Canio a Materazzi | gli ex campioni del calcio si sfidano sui campi da padel per la Bobo Summer Cup

Sono 11 gli ospiti dell'ex calciatore Christian Vieri per la tappa di Cervia del “Bilboa Bobo Summer Cup Padel Tour 2025” che è stata presentata questa mattina al Fantini Club di Cervis. In rigoroso ordine alfabetico: Nicola Amoruso, Cristian Brocchi, Alessandro Budel, Luca Ceccarelli, Vincent. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Bilboa Bobo Summer Cup Padel Tour 2025: Christian Vieri show a Cervia - E’ scattato il countdown per uno dei tornei più attesi dell’estate 2025, la Bobo Summer Cup Padel Tour 2025 targata Bilboa.

È il giorno della Bobo Summer Cup. Vieri esulta: «Grazie, siete fantastici». I match di padel dalle 18,30 alla Cesanella: c?è posto per 1.300 spettatori. Sfilata di vip in città - SENIGALLIA È iniziata la Bobo Summer Cup, un weekend all?insegna di sport e solidarietà . Nella U-power Arena, allestita nella spiaggia libera della Cesanella, si sfideranno a.

VIDEO / Vieri si allena: “Let’s go Bobo gol. Padel, sto arrivando” - L'ex calciatore di Inter, Milan e Juve ha condiviso sui social i suoi allenamenti per rimettersi in forma e ha scritto di essere pronto per le prossime gare di padel, lo sport che appassiona tanto gli ex giocatori.

