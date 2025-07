L' Europa paghi per soccorrere i migranti Ora le Ong dettano l' agenda politica

Una coalizione di una trentina di Ong, con in testa Open Arms, ha diramato un comunicato stampa in cui, in estrema sintesi, cerca di dettare all' Unione europea la propria agenda politica in materia di immigrazione. In un periodo storico in cui, per esigenze sociali e di sicurezza, gli Stati europei chiedono maggiore controllo sui confini e invocano politiche unite per la gestione dei rimpatri e delle espulsioni di soggetti che non hanno diritto di rimanere in Europa, le Ong vanno in direzione opposta e chiedono che sia l'Europa ad andare a prendere in mare i migranti. Ovviamente, immancabile, un attacco alle politiche italiane nel lungo comunicato diffuso questa mattina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

