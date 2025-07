Diretta WRC – Rally Estonia 2025

La velocità torna protagonista con la tappa baltica del Mondiale Rally. Come sempre, la redazione di TuttoRally vi racconterà in tempo reale la gara. Kalle Rovanperä ha iniziato con il piede giusto il Rally di Estonia, facendo segnare il miglior tempo nello shakedown e scalzando dalla vetta il favorito di casa, Ott Tänak. Il finlandese . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

WRC – Tutto pronto per il Delfi Rally Estonia, tra salti e curve veloci - Il Mondiale riparte dall’Estonia con uno degli appuntamenti più veloci della stagione. Kalle Rovanperä cerca il riscatto, Ott Tänak punta al trionfo davanti al pubblico di casa in un testa a testa tra Hyundai e Toyota Il Delfi Rally Estonia segna l’inizio della fase estiva del WRC, con una gara tra le più veloci e […]

Il Rally d’Estonia potrebbe dare una svolta ad una classifica generale quanto mai combattuta - Siamo pronti ad alzare il sipario sulla quindicesima edizione del Rally di Estonia, ottavo appuntamento del Mondiale WRC 2025.

Rally d'Estonia 2025: programma e orari TV; WRC, il campionato fa tappa in Estonia, la casa di Tänak.

WRC | Rally Estonia: Rovanpera svetta nello Shakedown - Per il WRC inizia la parte più torrida dell'estate e, di conseguenza, arrivano anche gli sterrati veloci. Scrive msn.com

