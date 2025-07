Con chi volano gli italiani? Uno su tre sceglie Ryanair Ita Airways batte EasyJet Roma-Catania la rotta domestica più trafficata

È Ryanair la compagnia aerea più usata in Italia. Nel 2024, la compagnia low-cost irlandese ha sfondato per la prima volta la soglia dei 60 milioni di passeggeri trasportati in un anno, più del numero di persone residenti lungo la Penisola. Lo rivela il bollettino statistico di Enac, l’ente nazionale per l’aviazione civile, relativo allo scorso anno. Al secondo posto delle compagnie più gettonate c’è Ita Airways, che riesce a tenersi alle spalle le altre due low-cost più gettonate: EasyJet e Wizz Air. Anno record per il trasporto aereo. Il 2024 è stato un anno record per il trasporto aereo in Italia, con oltre 182 milioni di passeggeri che si sono imbarcati su voli da e per l’Italia. 🔗 Leggi su Open.online