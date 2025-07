Il Chelsea non ha rimosso Donald Trump dalle foto dei festeggiamenti per la Coppa del Mondo.

Il Chelsea, allenato dall’italiano Enzo Maresca, ha battuto per 3 a 0 i campioni d’Europa del Paris Saint-Germain, conquistando il Mondiale per Club negli Stati Uniti. Durante i festeggiamenti, i giocatori della squadra londinese sono stati accompagnati dal presidente americano Donald Trump, presente in prima fila tra i salti di gioia dei calciatori. Secondo quanto circola online, i social media del Chelsea non avrebbero diffuso la foto dei festeggiamenti con Donald Trump, arrivando addirittura a rimuoverlo tramite un programma di fotoritocco o con l’uso dell’intelligenza artificiale. Si tratta di una notizia falsa. 🔗 Leggi su Open.online