Fanpage.it - Ranieri applaude il Milan ma fa una domanda a tutti: “Ricordate quando ho preso la Roma, com’era?”

Leggi su Fanpage.it

Claudioè soddisfatto di unache dimostra di migliorare di gara in gara: "Oggici dicono che dobbiamo sempre vincere, fa piacere. Ma vi ricordate dov'erahoio la squadra? Tre allenatori in un anno. per i giocatori non è semplice". Poi ci complimenti a Conceiçao: "Ha messo a posto la squadra"