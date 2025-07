Apollo-Soyuz | 50 anni fa l' incontro nello spazio tra Usa e Urss

Erano le 18:19 ora italiana del 17 luglio 1975 quando i due moduli spaziali Apollo e Soyuz si agganciavano a 222 km di distanza dalla Terra. Dal modulo americano e da quello sovietico per primi si strinsero la mano Thomas Stafford e il «collega» russo Alexey Leonov. Un gesto carico di significato, quello compiuto dai due membri della missione congiunta Usa-U in quel giorno di 50 anni fa quando il mondo era ancora in piena Guerra fredda. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Apollo-Soyuz: 50 anni fa l'incontro nello spazio tra Usa e Urss

