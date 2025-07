Da cicciona a deforme il dizionario segnala le parole offensive | Rispecchiano una mentalità inaccettabile

Cicciona, lardoso, quattrocchi, brufoloso: il nuovo dizionario Treccani segnala accuratamente i termini che si usano per fare body shaming. La linguista Valeria Della Valle ha spiegato a Fanpage.it perchĂ© le parole sono importanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: cicciona - dizionario - segnala - parole

Da cicciona a deforme, il dizionario segnala le parole offensive: Rispecchiano una mentalità inaccettabile; Vocabolario Treccani contro il body shaming: segnala i termini offensivi; Perché Gigi Hadid che rifà Hairspray dimostra quanto siamo grassofobici invece di parlare d'inclusività .

Da cicciona a deforme, il dizionario segnala le parole offensive: “Rispecchiano una mentalità inaccettabile” - Cicciona, lardoso, quattrocchi, brufoloso: il nuovo dizionario Treccani segnala accuratamente i termini che si usano per fare body shaming ... Si legge su fanpage.it

Vocabolario Treccani contro il body shaming: segnala i termini offensivi - In un'epoca dominata dai social media e dall'immagine, il linguaggio che utilizziamo per descrivere il corpo è diventato un campo di battaglia culturale e sociale. Come scrive msn.com