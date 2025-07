Sundae blush | il trend make up virale di TikTok consiste nell' applicare blush bronzer e illuminante disegnando una forma a cono gelato sugli zigomi

D irettamente da TikTok arriva il sundae blush, la tecnica di applicazione make-up dell’estate ispirata alla forma stilizzata del gelato. Divertente e virale, ha giĂ superato i 20 milioni di visualizzazioni grazie al risultato glow e giocoso che richiama la pelle arrossata dal sole. Un mix perfetto di femminilitĂ e leggerezza che sta rivoluzionando il modo di applicare blush, bronzer e illuminante. Tutti i segreti per un trucco naturale e luminoso dopo i 60 anni X Leggi anche › Blush, il pennello migliore: quale scegliere, come si usa › Blush luminoso per l’estate: è tendenza “Champagne cheecks” Sundae blush: da TikTok, l’applicazione trucco ispirata al gelato. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Sundae blush: il trend make up virale di TikTok consiste nell'applicare blush, bronzer e illuminante disegnando una forma a cono gelato sugli zigomi

