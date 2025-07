Look4ward - #BuildYourFuture al Festival di Venezia 2025 | Intesa Sanpaolo e Coming Soon invitano gli studenti

Si rinnova per il secondo anno la collaborazione tra Coming Soon e Intesa Sanpaolo per Look4ward - #BuildYourFuture. L'incontro gratuito e riservato agli studenti delle scuole secondarie di II grado e delle università avrà luogo durante Il Festival di Venezia 2025. Ecco come partecipare. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Look4ward - #BuildYourFuture al Festival di Venezia 2025: Intesa Sanpaolo e Coming Soon invitano gli studenti

In questa notizia si parla di: look4ward - buildyourfuture - festival - venezia

Look4ward - #BuildYourFuture al Festival di Venezia 2025: Intesa Sanpaolo e Coming Soon invitano gli studenti; Trend e competenze del futuro: Look4ward - Build Your Future; Build Your Future, Intesa Sanpaolo: incontrati a Venezia 250 studenti.

Look4ward - #BuildYourFuture al Festival di Venezia 2025: Intesa Sanpaolo e Coming Soon invitano gli studenti - Si rinnova per il secondo anno la collaborazione tra Coming Soon e Intesa Sanpaolo per Look4ward - Scrive comingsoon.it

Build Your Future, Intesa Sanpaolo: incontrati a Venezia 250 studenti - Intesa Sanpaolo, a Venezia 250 studenti per la seconda tappa di “Look4ward - Come scrive affaritaliani.it