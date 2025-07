Progetto SEI oltre 10.000 imprese italiane guardano ai mercati esteri | Irpinia Sannio al vertice

Sono oltre 10.800 le imprese italiane che, ad oggi, hanno scelto di registrarsi al portale Sostegno Export d’Italia (SEI) www.sostegnoexport.it, promosso da Unioncamere e dal sistema camerale per accompagnare le PMI verso i mercati esteri. È quanto emerge dall’analisi dei dati di Unioncamere. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Lo sguardo oltre il Pnrr: "Più spazio ai ricercatori tra accademia e imprese" - "L’ultimo miglio della ricerca è il più difficile: i centri e gli ecosistemi creati con il Pnrr e con il Piano nazionale complementare stanno aiutando a superarlo.

Internazionalizzazione, Cna: “Oltre 60 imprese protagoniste al Business Forum Italia-Arabia Saudita a Milano” - Dario Costantini ROMA – Oltre 60 imprese associate a Cna saranno protagoniste del Business Forum Italia-Arabia Saudita in programma martedì 29 aprile a Milano, promosso dalla Confederazione e dalla Federazione della Camere di commercio saudite e che si inserisce nel processo di rafforzamento delle relazioni economiche e culturali tra i due Paesi.

Il sistema Napoli oltre il calcio: ricerca, creatività , imprese - Il cambio di paradigma nel calcio era iniziato da tempo, Napoli in lotta per lo scudetto e ospite fisso della ribalta europea sono ormai da anni una costante consolidata.

Grazie al #PianoExport la #Farnesina, in sintonia con le agenzie del #SistemaItalia, accompagna le imprese italiane verso nuovi mercati ad alto potenziale! Al via domani a #Roma i lavori della Tavola rotonda “Partenariato economico Italia Malesia” aperti d Vai su Facebook

Dazi, allarme Ice: a rischio oltre 6mila imprese italiane per un export verso gli Usa che supera gli 11 miliardi - L’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane: «Ripercussioni sulla fiducia reciproca, possibile una riconfi ... Come scrive ilsole24ore.com

Rapporto Ice: “con i dazi Usa sono a rischio 6mila imprese italiane e140mila addetti” - I settori più esposti sono: bevande, prodotti in metallo, farmaceutica, mobili, commercio al dettaglio e mezzi di trasporto ... Riporta msn.com