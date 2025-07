Dal 17 luglio 2025 è disponibile su Netflix Untamed. Si tratta di una miniserie che vede protagonista l’agente speciale Kyle, che si ritrova a dover indagare sulla scompare di una ragazza, che si chiama Lucy Cook. Chi l’ha uccisa? E chi è il suo vero padre? Kyle ha da poco perso suo figlio Caleb e sta affrontando la sua perdita. Pertanto, quando riceve la chiamata per indagare sulla morte per suicidio di Lucy, l’uomo accetta di fare giustizia. Le cose, però, sfuggono di mano e viene scoperto un laboratorio di metanfetamine nelle grotte del Parco Nazionale di Yosemite. Muoiono varie persone e il caos travolte l’ufficiale federale, che finisce per aggredire Shane, un ragazzo. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - Untamed (2025) come finisce: tutta la verità e spiegazione finale