Spagna arrestato il boss della camorra Simone Bartiromo uno dei latitanti più pericolosi d' Italia

Simone Bartiromo, narcotrafficante vicino ai clan camorristici di Napoli, è stato arrestato in Spagna dopo una lunga latitanza. L’operazione internazionale coinvolge carabinieri e polizia spagnola. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Spagna, arrestato il boss della camorra Simone Bartiromo uno dei latitanti più pericolosi d'Italia

In questa notizia si parla di: spagna - arrestato - simone - bartiromo

Ricercato in Spagna, 25enne napoletano arrestato a casa sua - Stamattina gli agenti della squadra mobile di Napoli hanno arrestato un 25enne napoletano, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità spagnole per reati contro il patrimonio.

Fiumicino, sbarca dalla Spagna e viene arrestato: gestiva un maxi traffico di droga con i criptofonini - Un cittadino albanese è stato arrestato a Fiumicino per traffico di droga. Utilizzava criptofonini per importare cocaina e marijuana in Italia.

Spagna, arrestato il 19enne che minacciò di morte Morata: i dettagli - Come riportato da La Gazzetta dello Sport, è stato arrestato il 19enne che minacciò di morte Alvaro Morata: ecco tutti i dettagli

Colpo alla camorra internazionale: arrestato in Spagna Simone Bartiromo, latitante da quasi 3 anni e ritenuto uno dei broker più importanti del narcotraffico tra Spagna e Italia. Scovato dai Carabinieri a Orihuela, vicino Alicante, gestiva l’arrivo di cocaina e has Vai su Facebook

Simone Bartiromo, arrestato in Spagna narcos della Camorra; Arrestato il narcos della camorra Simone Bartiromo, nella lista dei latitanti più pericolosi: era ricercato da 3 anni; Napoli, gestiva traffico di droga in tutto il Sud Italia: arrestato in Spagna il latitante Simone Bartiromo.

Arrestato il narcos della camorra Simone Bartiromo, nella lista dei latitanti più pericolosi: era ricercato da 3 anni - Simone Bartiromo, considerato un narcotrafficante internazionale vicino alla camorra, è stato arrestato ieri in Spagna, ad Alicante, dopo quasi tre anni ... Riporta fanpage.it

Simone Bartiromo, arrestato in Spagna narcos della Camorra - È stato arrestato in Spagna, vicino ad Alicante, Simone Bartiromo, broker del narcotraffico internazionale latitante da quasi tre anni. Come scrive tg24.sky.it