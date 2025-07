Inquinamento Sassinora e Tammaro la Lega a Mastella | E’ vero che il Comune di Benevento conferisce i rifiuti di giardini e parchi all’azienda di Sassinoro

Tempo di lettura: 2 minuti “ I tanti silenzi, politici ed istituzionali, sulla serissima questione dell’inquinamento del torrente Sassinora e del fiume Tammaro la dicono lunga sulla contaminazione del nostro territorio. Anche in solitudine continueremo le nostre battaglie in difesa del Sannio e dei sanniti”. Così in una nota il coordinamento provinciale di Benevento della Lega Salvini Premier. “Abbiamo presentato con il nostro capogruppo in Regione Severino Nappi un’interrogazione, stiamo monitorando i diversi aspetti della vicenda che ha praticamente distrutto la storica azienda di allevamento di trote e che rischia di determinare ulteriori problematiche, siamo pronti anche a presentare un’interrogazione parlamentare, però è necessario che si faccia presto chiarezza su tutti gli aspetti della vicenda. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

