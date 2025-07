Patty Pravo non esclude il matrimonio con Jeff Bezos

"Con Vasco Rossi abbiamo la stessa anima. Da stron*i" ha commentato Patty Pravo in riferimento all'artista. Nicoletta Strambelli si è raccontata in una lunga intervista al Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Patty Pravo non esclude il matrimonio con Jeff Bezos

In questa notizia si parla di: patty - pravo - esclude - matrimonio

Patty Pravo in concerto per il 'Vieste Summer Fest' - In occasione della prima edizione del ‘Vieste Summer Fest’, nella cittadina garganica arriva Patty Pravo.

Patty Pravo, il nuovo singolo Ratatan: testo e significato - Con l’estate alle porte è il momento di godersi le uscite musicali che puntano a tenerci compagnia nei mesi più caldi dell’anno.

Anteprima Ratatan, il nuovo singolo di Patty Pravo - Dopo la profondità di "Ho provato tutto", la Divina cambia rotta con un brano super divertente e leggero, perfetto per farci ballare sotto il sole.

Viola Valentino da Carlo Conti. Chi è l'artista: dal matrimonio con Riccardo Fogli (finito per Patty Pravo), a; Patty Pravo si racconta in un'intervista.

Patty Pravo e l’amore con il 35enne Simone Falco: “L’età non conta, abbiamo un rapporto fraterno” - Un legame speciale e senza etichette con un uomo molto più giovane: la cantante si racconta con la solita schiettezza, tra ricordi e eccessi. Si legge su libero.it

Patty Pravo: “Le droghe? Le ho provate tutte, tranne la cocaina” - Dalle notti al Piper agli abiti cuciti dal compagno 43 anni più giovane, Patty Pravo si confessa: droghe (tranne la cocaina), niente lifting e libertà come elisir di vita. Segnala 105.net