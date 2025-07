raid israeliano sulla sacra famiglia a gaza il papa chiede la tregua il vaticano rafforza il lavoro di diplomazia

Leone XIV “rinnova il suo appello per un immediato cessate il fuoco ed esprime la sua profonda speranza per il dialogo, la riconciliazione e la pace duratura nella regione”. È quanto si legge in un telegramma, a firma del cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, inviato dal Papa a seguito dell’attacco militare israeliano contro la parrocchia cattolica della Sacra Famiglia a Gaza. Comunità che dall’inizio della guerra ha dato rifugio a oltre cinquecento persone in fuga. È stato ferito anche il parroco, padre Gabriel Romanelli, a cui Papa Francesco, dopo l’attacco del 7 ottobre 2023, telefonava ogni sera, verso le 19 italiane, per tenersi informato sull’evolversi della situazione nella Striscia di Gaza e per manifestare a tutti gli abitanti la sua vicinanza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

