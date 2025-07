Mistero su Julian McMahon pubblicato il certificato di morte dell’attore | È deceduto vicino alla sede centrale di Scientology

Il mistero attorno alla morte di Julian McMahon si sta infittendo ogni giorno di più. Il DailyMail ha appena pubblicato il certificato di morte del celebre interprete della serie NipTuck, morto di cancro il 2 luglio scorso. Nel documento ufficiale viene indicato che l’attore si trovava in Florida a Dunedin ed è stato trasportato dall’Eternal Cremation Services per la cremazione a Clearwater. Un commiato silenzioso e solitario quello della star di origine australiana, figlio dell’ex primo ministro del paese, Sir William McMahon. Dunedin si trova a pochi chilometri da Clearwater, sede di Scientology, la setta diventata punto di riferimento spirituale e finanziario di molti divi di Hollywood. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mistero su Julian McMahon, pubblicato il certificato di morte dell’attore: “È deceduto vicino alla sede centrale di Scientology”

Addio a Julian McMahon, attore australiano che molti di voi ricorderanno nelle serie tv Streghe e Nip/Tuck. Malato di cancro da tempo, aveva 56 anni.

Julian McMahon, svelata la causa della morte: che tumore aveva l'attore di Streghe e Nip/Tuck - E' stata rivelata la causa della morte di Julian McMahon: metastasi polmonari causate da tumore alla testa e al collo.

