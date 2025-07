San Vincenzo | turista 65enne muore mentre fa il bagno in mare

Un turista di 65 anni, residente in Lombardia, è morto oggi, 17 luglio 2025, a San Vincenzo (Livorno), in localitĂ Principessa, mentre stava facendo il bagno in mare L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - San Vincenzo: turista 65enne muore mentre fa il bagno in mare

Ancora una tragedia lungo la costa livornese, nel comune di San Vincenzo, dove questa mattina di giovedì 17 luglio un turista di 65 anni di origini emiliane e residente in Lombardia è morto in seguito a un malore mentre faceva il bagno in mare, tra la Bau Beach e l'ingresso 1 del Parco di.

Tragedia a Castiglioncello. Malore mentre fa il bagno. Anziano annega in mare - Un uomo di 84 anni di Firenze, Mario D’Onofrio, è morto per annegamento a Castiglioncello mentre faceva il bagno. Segnala msn.com