Anci a Piantedosi' risorse inadeguate per sicurezza urbana

La sicurezza urbana rappresenta una priorità per il governo e per i sindaci. Siamo a disposizione per fare la nostra parte ma occorrono risorse adeguate, politiche di sicurezza urbana integrata e soprattutto un rafforzamento della presenza del forze dell'ordine per contrastare i fenomeni che creano insicurezza nelle nostre città ". E' questa la posizione dei sindaci e dell' Anci ribadita al termine dell'incontro con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, a cui i primi cittadini hanno chiesto "un nuovo patto nazionale per il diritto alla sicurezza dei cittadini e la vivibilità delle città italiane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Anci a Piantedosi,'risorse inadeguate per sicurezza urbana

In prefettura ‘patto’ per la sicurezza urbana a Castel Volturno - Tempo di lettura: 2 minuti Un’intensificazione dei servizi straordinari di controllo del territorio cosiddetti “Alto Impatto” con un maggiore impiego della Polizia locale, e una più stretta collaborazione con gli stabilimenti balneari per evitare situazioni ingestibili di viabilità come avvenuto lo scorso primo maggio.

Sicurezza urbana, Fratelli d'Italia illustra le proposte: "Street tutor. droni e una mappa del rischio" - Una serata densa di contenuti e riflessioni quella che si è svolta ieri, venerdì, i all’Hotel Cube, dove Fratelli d’Italia ha organizzato una tavola rotonda sul tema della sicurezza urbana, considerata da tutto il centro-destra come una vera emergenza cittadina.

Genesi e criticità della sicurezza urbana - La prima iniziativa di cui si ha memoria, rispetto alle problematiche della sicurezza urbana e polizia locale risalgono al 1994, quando la regione Emilia Romagna varò il progetto Città Sicure.

Sicurezza, Ferdinandi chiede più risorse a Piantedosi. A Perugia reati in calo del 23% - Ma perché sia davvero garantito, servono investimenti, strumenti e fiducia nei territori». umbria24.it scrive