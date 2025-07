Al lavoro per la manutenzione della rete fognaria bianca a Gambettola pulite oltre 1100 caditoie

Proseguono in questi giorni gli interventi di pulizia e manutenzione delle caditoie stradali, attività spesso poco visibili ma fondamentali per il corretto deflusso delle acque meteoriche e per la tutela del territorio, in particolare in un contesto di cambiamenti climatici e fenomeni atmosferici. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

