Calcionews24.com - Infortunio Cambiaso, novità importanti per l’esterno juventino. Recupererà in tempo per quella partita?

Leggi su Calcionews24.com

, fisioterapia pera due giorni da Juve Empoli: ecco le condizioni attuali del giocatore bianconero in vista del matchmolto importante per quanto concerne le condizioni delbianconero, che ha saltato l’ultimo impegno in Champions League contro il Benfica per alcuni nuovi fastidi alla caviglia. Secondo quanto appreso da Juventusnews24 stamattinabianconero si .