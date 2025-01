Juventusnews24.com - Paganini non ha dubbi: «Credo che dopo Juve Benfica sia tempo di riflessioni serie, soprattutto in questo»

di RedazionentusNews24, giornalista, ha commentato così la sconfitta dellantus contro ilin Champions League e le possibili conseguenzePaoloha commentato sul proprio profilo X la sconfitta dellantus in casa contro ilnell'ultima giornata di Champions League. Di seguito le parole del giornalista:PAROLE – «chentussiadi. Non solo sul mercato ma anche esull'assetto societario e poi sull'allenatore. Un Platini, un Del Piero che rappresentano la storia dellantus sicuri che non servirebbero?»