Ilnapolista.it - Mentre nel resto d’Europa acquistano e spendono, la Liga è in una fase depressiva (Marca)

lancia un grido dall’allarme. “nelaffluiscono soldi e acquisti potenti, laè in una“. Nessun club fa più mercato a gennaio. Né il Real, né il Barcellona, nemmeno l’Atletico. Nemmeno i famosi “parametri zero”. E non perché non ce ne sia la necessità. “L’investimento è stato ridotto a zero e la maggior parte delle squadre ha deciso di spendere zero euro nel mercato invernale. I dati sono terrificanti e ben 25 campionati europei superano l’investimento del campionato spagnolo“.L’unico acquisto fin qui registrato inè Vargas per cui il Siviglia ha pagato due milioni di euro. L’altro “acquisto” è quello del Valladolid che ha pagato “circa 125mila euro per tesserare Juma, giocatore che andrà al City pagando la clausola“.I movimenti fin qui registrati riguardano per lo più i trasferimenti in prestito.