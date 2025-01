Secoloditalia.it - Il Tino – Fiumicino

Leggi su Secoloditalia.it

IlVia Monte Cadria, 125 – 00054Telefono: 06/5522778Sito Internet: www.ristoranteil.comTipologia: creativa / pescePrezzi: menù degustazione 120/150€; à la carte: 2 portate + dolce 90€, tre portate + dolce 120€Chiusura: Martedì e Mercoledì. A pranzoOFFERTAImmerso nell’eleganza sobria e minimalista del Nautilus Marina di, Ilsi conferma una gemma della gastronomia laziale sotto la guida dello chef Lele Usai. Un locale dove la raffinatezza si unisce alla tradizione, creando un’esperienza culinaria indimenticabile. Per la prova di quest’anno abbiamo scelto di farci guidare dalle sapienti mani dello chef, optando per il menù degustazione “Prima Boa”, composto da 5 portate al prezzo di 120€, che è stato preceduto da un piccolo benvenuto a base di Gin Tonic composto da un gin tagliato con acqua salata, unito ad un infuso di fiori della malva, che, conferendo un colore violaceo, ha richiamato l’amuse-bouche a base di ventresca di pesce spada, aceto di Champagne e un fondo del pesce stesso, arricchito con della malva in modo da creare una continuità apprezzabile tra la bevuta e il boccone.