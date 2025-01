Ha messo nei guai Tommaso Grande Fratello l’idraulico incastrato da Alfonso D’Apice

Leggi su Caffeinamagazine.it

Brutta notizia perfuori dal. Infatti, la sua permanenza nel programma potrebbe essere messa a rischio da un suo comportamento tenuto nelle ultime ore. Sul web se ne sta parlando con una certa insistenza, quindi c’è chi immagina che possano essere presi dei provvedimenti nei confronti del gieffino.Al momento non sono giunte comunicazioni ufficiali dal, manon avrebbe rispettato le regole. Ad incastrarlo è stato tra l’altro un suo coinquilino,, che si è reso conto di aver saputo qualcosa che in realtà Franchi non avrebbe dovuto e potuto sapere.Leggi anche: “Squalifica per Javier”., altra polemica in atto dopo i fatti su Zeudinei: “Non doveva saperlo”C’era in corso un dialogo altra, Chiara e Luca.