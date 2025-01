Anteprima24.it - Consigli contro le truffe. Incontri in parrocchia con i Carabinieri

Tempo di lettura: < 1 minutoLe attività promosse dal Comando Provinciale deidi Avellino, per la sicurezza dei cittadini, proseguono con la campagna di prevenzioneleagli anziani, promossa dal Comando Generale dell’Arma dei. L’obiettivo è quello di sensibilizzare e informare una delle fasce più vulnerabili della popolazione, attraverso iniziative mirate e di grande impatto sociale.Tra i recentimirati al contrasto del fenomeno delle, spiccano quelli tenuti, nella giornata domenicale, daidelle Compagnie di Avellino e Ariano Irpino rispettivamente svolte nelle comunitàli di Atripalda e Ariano Irpino.In ogni occasione, i rispettivi Comandanti hanno offertopratici per prevenire le, un fenomeno odioso che colpisce in modo particolare gli anziani.