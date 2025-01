Romadailynews.it - Trasporti: Italia viva Roma, procedere spediti su progetto Metro C, no a polemiche

esprime preoccupazione e ferma contrarieta’ “rispetto a qualunque ipotesi di revisione deldellaC. E’ inaccettabile, in questa fase, pensare di rimettere in discussione untanto atteso, con il rischio di ritardare ulteriormente la realizzazione di un’infrastruttura strategica per la mobilita’ della Capitale.Dopo anni di attesa e pianificazione, tornare indietro significherebbe non solo accumulare ritardi insostenibili, ma anche sperperare risorse pubbliche, cosa che ini non possono piu’ tollerare” dichiarano in una nota Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini die Luciano Nobili, consigliere Iv alla Regione Lazio.“LaC rappresenta un’opera fondamentale per collegare aree strategiche della citta’ e alleviare il peso del traffico urbano.