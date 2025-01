Movieplayer.it - M. Il figlio del secolo, stasera su Sky gli episodi 5 e 6: le anticipazioni del 24 gennaio

Leggi su Movieplayer.it

M. Ildel, che tornasu Sky e NOW in prima serata, entra in Parlamento, dove Mussolini è alla ricerca della maggioranza assoluta: cosa succederà negli5 e 6.su Sky Atlantic in prima serata torna M. Ildel, giunto ormai alla penultima puntata. Mussolini è a capo del governo dopo la Marcia su Roma. Il Duce è al potere, ma è arrivato il momento di affrontare anche gli ultimi avversari che separano i fascisti dalla maggioranza assoluta in Parlamento, l'opposizione e la Chiesa. Cosa vedremo negli5 e 6 di M. IldelMussolini è al potere ma quel potere non è abbastanza. Vuole nuove elezioni con una nuova legge elettorale che gli assicuri una maggioranza schiacciante in parlamento. Don Sturzo, capo .