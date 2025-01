Lettera43.it - L’Oms si prepara all’uscita degli Usa: «L’annuncio peggiora la nostra situazione finanziaria»

L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) sta rivedendo le sue «priorità» per affrontare l’impatto del ritiroStati Uniti. Ne ha parlato giovedì il direttore generale dell’agenzia dell’Onu, Tedros Adhanom Ghebreyesus: «Questo annuncio hato lae sappiamo che ha causato molta preoccupazione e incertezza per il personale del», ha scritto Ghebreyesus in una lettera interna, sottolineando le misure adottate «per mitigare i rischi» e «proteggere le attività e il personale».Nel 2022-2023 gli Usa hanno finanziatocon circa 1,28 miliardi di dollariGli Stati Uniti sono il principale finanziatore del. Nel biennio 2022-2023 hanno contribuito all’Organizzazione con circa 1,28 miliardi di dollari, rappresentando oltre il 10 per cento del budget complessivo dell’agenzia.