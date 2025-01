Lanazione.it - In ricordo di Leonardo e Emma, Manuela e Ilaria madri coraggio: donare per superare l’assenza

Viareggio, 24 gennaio 2025 – “La tua gioia e il tuo entusiasmo continueranno ad alimentare il tuonella nostra quotidianità”. Così Sant’Agostino si rivolge alle persone che sono andate via fisicamente, ma che restano nella “stanza accanto” e affiancano il cammino di chi hanno lasciato. Nei volti diGuidi eGrazioli, viareggine, mamme diBrown, 21 anni, eGenovali, 20 anni, le cui vite sono state spezzate in un tragico incidente stradale il 4 luglio del 2023 mentre andavano al mare, si legge la presenza di queste giovani vite. Gli sguardi sono quelli di quei due ragazzi che si amavano e che continuano a vivere e lo fanno attraverso gesti concreti.e Leo simbolo della donazione, di quel darsi agli altri e farlo quando una emergenza, come la carenza di sangue e di plasma, di organi, fa la differenza e traccia in una manciata di minuti quel filo invisibile tra la morte fisica e la vita.