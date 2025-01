Iodonna.it - «All’epoca io ero il più vincente e lei la più bella, ma noi due non abbiamo parlato di noi, non abbiamo mai “usato” la nostra relazione, Le storie finiscono, resta il bene»

«Sono buono, ho tanti tatuaggi». Daniele Scardina punta sull’ironia anche quando si parla di amore. Intervistato dal settimanale Chi in occasione dell’uscita del suo libro, King Toretto. La mia storia di vittorie e ko, dentro e fuori dal ring, edito da De Agostini e in libreria dal 21 gennaio, il campione di boxe racconta diversi aspetti della sua vita privata. Compresa la storia d’amore con Diletta Leotta. Diletta Leotta, elegante sirena: il look per la prima puntata de “La Talpa” X Leggi anche › Daniele Scardina dopo il coma, la fede e la rinascita: «Senza Dio sarei morto» Daniele Scardina: «Con Diletta Leotta amore vero»Lo sportivo e la conduttrice tv sono stati legati sentimentalmente tra il 2019 e il 2020.