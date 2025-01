Ilrestodelcarlino.it - Tragedia di Torrette, coppia morta: malore al volante del suv che andava a 100 all’ora

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ancona, 22 gennaio 2025 – Unmentre era alpotrebbe aver fatto perdere il controllo della Bmw al bidello di 61 anni, finito contro la Fiat Panda di Lucia Manfredi e il marito Diego Duca, la40enne di Fabrianoin via Esino la mattina del 4 gennaio scorso. Lucia Manfredi e Diego Duca Il 61enne infatti prendeva dei farmaci perché in passato aveva avuto dei mancamenti, sveniva, perdeva i sensi. Gli è successo sempre quando si trovava in casa, mai fuori. Farmaci che si prescrivono anche a chi soffre di crisi epilettiche. Proprio sulle sue condizioni di salute si sono concentrate parte delle indagini della polizia locale, coordinata dal pubblico ministero Paolo Gubinelli. Il funerale a Fabriano dellauccisa ad Ancona, video Due ufficiali di pg sono andati a parlare con il medico di famiglia del bidello, per avere notizia e acquisire informazioni sui controlli sanitari fatti, eventuali esami o meno prescritti per il disturbo che gli aveva detto di avere.