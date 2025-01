Ilprimatonazionale.it - Grosso guaio al centro sociale Askatasuna: più razzisti del KKK

Leggi su Ilprimatonazionale.it

Roma, 22 gen – Il razzismo degli anti: un”inchiesta di Quarta Repubblica sulla galassia antifascista di Torino scoperchia la vera indole del massimalismo progressista che risiede al Csoa. Gridano vendetta per Ramy Elgaml e protestano in favore della Palestina libera, eppure il retropensiero di molti suoi militanti è emerso nell’inchiesta come in una becerissima riunione del Ku Klux Klan.più razzista del KKK“Le conversazioni captate – si legge nell’informativa della Polizia su cui si basa l’inchiesta di Quarta Repubblica – hanno certificato come la solidarietà espressa, soprattutto verso gli stranieri, è stata solo apparente e del tutto strumentale ad ottenere il ‘favore’ degli stranieri e il loro contributo nelle manifestazioni di lotta contro lo Stato e le istituzioni”.