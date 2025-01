Spazionapoli.it - Garnacho-Napoli, mossa a sorpresa di Manna: contatti per un altro big

Acquisti– Non si sblocca la trattativa per Alejandro, ma Giovanninon perde tempo e vira su unobiettivo. Ancora in fase di stallo la trattativa per Alejandro, ma il ds delnon perde tempo e vira su unnome della lista degli acquisti:avviati per un big d’Europa.Stando alle ultime informazioni rilasciate dal giornalista Fabrizio Romano, i negoziati tra il club azzurro e i Red Devils proseguono, ma pernon si sarebbe arrivato ancora ad un accordo. La distanza tra richiesta e offerta è ancora ampia. E così, il direttore sportivo Giovannistarebbe lavorando anche su un’altra pista. Infatti, l’esperto mercato sottolinea tramite un post su X che ilavrebbe avviato icon il Borussia Dortmund per Karim Adeyemi.