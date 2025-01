Modenatoday.it - Famiglia di 6 persone finisce fuori strada con l'auto, genitori e figli gravi in Terapia Intensiva

Ieri sera poco dopo le ore 19 si è verificato un grave incidente a Canaletto di Finale Emilia. Il sinistro ha riguardato una Fiat 500L che procedeva lungo via per Modena e che per ragioni ancora da chiarire è finita, capottandosi all'altezza di un passo carrabile ad una trentina di.