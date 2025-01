361magazine.com - Donne, mettetevi comode! L’alleato perfetto per festeggiare San Valentino celebra la comodità

Sanall’insegna del comfort? Perché no! Il 2025 è l’anno della libertà d’espressione, nella moda, nel beauty e persino nell’intimo! Ecco quindiperre la Festa degli innamorati con il giusto spirito Sanè alle porte e sloggi invita a vivere questa speciale ricorrenza all’insegna del comfort con la collezione ZERO Feel Bliss. La linea unisce pizzo grafico e materiali ultraleggeri, perfetti per chi cerca un dettaglio capace di rendere romantica anche la quotidianità.In occasione della festa più dolce dell’anno, ZERO Feel Bliss diventaideale per coloro che desideranore l’amore con libertà di movimento e stile. I delicati bordi ondulati e i raffinati dettagli in pizzo catturano lo spirito della giornata dedicata a tutti gli innamorati, rendendo ogni capoda regalare o regalarsi.