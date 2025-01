Lanazione.it - Auroradisera 2025: il teatro di Scandicci celebra la stagione dei record

Firenze, 22 gennaio- La cura e la ricerca. Coniugando i linguaggi della scena, il talento degli attori e la stringente attualità. Sono gli ingredienti di un successo che non smette di sorprendere e macinare: parliamo delladelAurora di, chenumeri dacon quasi 500 abbonamenti già venduti - il 33% in più del 2024 - ad una settimana dall'inizio della rassegna. E forse non è un caso che visione e concretezza facciano rima ancora una volta con donne, perché il festival "" è il risultato dello sforzo condiviso dalla presidente della Fondazione Toscana Spettacolo Cristina Scaletti, la direttrice artistica Patrizia Coletta e la sindaca diClaudia Sereni. Qualità e varietà della proposta, ironia e impegno, e tanti protagonisti dei palcoscenici nazionali: a partire da Paola Minaccioni, che porta in scena lunedì 27 gennaio la drammatica storia della "matta di Santa Giudia", Elena Di Porto, la donna considerata come la pazza del quartiere ebraico di Roma che aveva avvertito inascoltata gli abitanti del ghetto dell'intenzione delle SS naziste di deportarli ad Auschwitz, come accadrà il 16 ottobre 1943.