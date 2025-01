Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Kitzbuehel 2025 in DIRETTA: Monney davanti a tutti, brilla Innerhofer, bene Schieder, indietro Casse e Paris

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIGANTE FEMMINILE DI KRONPLATZ ALLE 10.30 E ALLE 13.30I PETTORALI DI PARTENZA13.10 La nostradelladelladifinisce qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.13.08 Ecco la classifica di questa:1 Alexis(Svizzera) 1:55.202 Stefan Babinsky (Austria) +0.153 Cameron Alexander (Canada) +0.404 Christof(Italia) +0.445 Romed Baumann (Germania) +0.836 Elian Lehto (Finlandia) +0.867 Florian(Italia) +1.048 James Crawford (Canada) +1.079 Daniel Hemetsberger (Austria) +1.1510 Nils Allegre (Francia) +1.1616 Mattia(Italia) +1.3016 Dominik(Italia) +1.3013.05 Buona 27a posizione per Giovanni Franzoni a un distacco di 2”09 da