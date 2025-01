Justcalcio.com - La “favola” di Gourcuff, il genio tormentato con “talento per giocare a Madrid e mentalità per giocare a Lorient”

2025-01-21 12:14:00 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca:Yoannuno dei più grandi talenti del calcio francese degli ultimi decenni ai quali nominarono erede naturale Zinedine Zidaneha appeso gli scarpini al chiodo nel 2019 a soli 32 anni, dopo una carriera che lo ha portato a Rennes, Milan (vinse la Champions League 2007), Girondins de Bordeaux, Olympique de Lyon, Dijon e 31 presenze con la nazionale francese .Il diario ‘L’Equipe’ ricorda la vita e la carriera di, il “eroe” Quello “Aveva ilpernel Reale lapernel”.“La vita dinon può essere compresa senza un flashback della sua tortuosa carriera e della sua complessa personalità”Yoann, figlio di atleti (suo padre un giocatore di football e sua madre una giocatrice di basket) è cresciuto guardando i nastri VHS di Pelé e Cruyff e È stato ispirato in gioventù da Rafa Nadalsi è ritirato con la moglie in una villa di 300 metri quadrati nella Bretagna francese per allontanarsi dall’attenzione mediatica del calcio e trascorrere del tempo giocando a tennis.