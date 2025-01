Formiche.net - Venezia italiana o austroungarica? Il commento di Sisci

fortezza con le mura d’acqua, città sull’orlo di affogare, Disneyland secolare, nebbia che entra nelle ossa, riflessi traslucidi, umidità che si impiastriccia con l’aria. Carnevale festeggiato a volte come su un autobus in ora di punta tra calli senza uscite. Mare strappato alla palude che ricorda la sua origine e minaccia col ronzio instancabile delle zanzare. Parco divertimenti e faro di potenza e civiltà. Persino la residenza del presidente Donald Trump, Mar a Lago, ha un nome di ispirazionena.Nulla congiunge il presente all’antico come questo confine di rive dolci, salmastre e salate tra palazzi di mattoni e pietra cresciuti su fondamenta di legno imputridite dai flutti. Nulla è resistenza e collaborazione all’avanzata dei Turchi, doppiezza di giochi, congiunzione tra nord e sud con Shakespeare, tra est e ovest con Otello, tra terraferma e onde mobili come i suoi 436 ponti.