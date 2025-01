Inter-news.it - LIVE Inter-Empoli 0-0: finisce il primo tempo a San Siro

è la partita valida per la ventunesima giornata di Serie A. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i toscani allenati da Roberto D’Aversa. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca allo Stadio “San” di Milano.0-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APPIltraeda reti inviolate: due vere palle-gol per la squadra oggi di Farris ed entrambe per Lautaro Martinez. In una bravo Vasquez, nella seconda c’è il palo di mezzo. Serve maggior velocità nella ripresa. 45’+2ILTRAED!45? Lettura difensiva provvidenziale di Grassi che praticamente toglie la palla ad Asllani sul cross basso di Dumfries.45? SEGNALATI DUE MINUTI DI RECUPERO!37? Ci riprova Barella, stavolta la palla si abbassa leggermente ma il tiro al volo scappa ancora via sopra la traversa.